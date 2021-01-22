В зону профилактики вошли ещё три района
Иркутская область расширила буферную зону иммунизации от бешенства диких плотоядных животных. Помимо Тайшетского и Ольхонского районов, в зону профилактики вошли Слюдянский, Чунский и Нижнеудинский районы. Об этом сообщил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.
В 2021 году на этих территориях ветеринарные специалисты проведут оральную иммунизацию против бешенства диких плотоядных животных, разложив специальные приманки. Всего будет распространено более 50 тысяч доз.
Сергей Шевченко отметил, что Иркутская область является свободной от бешенства территорией, случаи заболевания среди людей и животных не регистрируются. Между тем, ситуация остаётся напряжённой из-за фиксируемых прецедентов в соседних регионах.
Также одной из мер по обеспечению эпизоотического благополучия и предотвращения распространения бешенства является своевременная иммунопрофилактика, основанная на использовании антирабических вакцин. В этом году в регионе планируется привить более 80 тысяч собак и более 40 тысяч кошек.
За прошлый год было исследовано на бешенство 95 проб патологического материала от диких животных, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Иркутская область расширила буферную зону иммунизации от бешенства
Общество, Фото:
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