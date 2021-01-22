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В Бурятии медицинский колледж поздравили с 90-летием

В Бурятии медицинский колледж поздравили с 90-летием
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Первых выпускников учебное заведение выпустило в 1933 году

В Бурятии республиканский базовый медицинский колледж имени Э.Р. Раднаева отметил 90-летие. С юбилеем образовательное учреждение поздравило министерство здравоохранения республики.

- Большая роль вашего колледжа в подготовке и непрерывном обучении, совершенствовании профессиональных качеств медицинских работников, особенно в вопросах обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности. На сегодняшний день время диктует новый формат, желаем вашему колледжу больших успехов, внедрения новых подходов обучения, профессионального роста, развития и по праву стать лучшим медицинским колледжем Российской Федерации! – пожелали учебному заведению в ведомстве.

Напомним, что медицинский техникум было предложено открыть в Верхнеудинске в 1930 году. Уже 16 августа 1930 года в газете «Бурят-Монгольская правда» появилось объявление для желающих поступить в медицинский политехникум, который расположился в двухэтажном здании по улице Ленина, 13. В 1932 году учебное заведение стало именоваться фельдшерско-акушерской школой и при ней в этом же году открывается рабфак для подготовки учащихся в медицинский институт. В 1933 году школа выпустила первый отряд национальных кадров из сорока человек. В числе выпускников было 17 сестер с отделения охраны материнства и младенчества и 23 акушерки.

В 1954 году школа окончательно специализировалась и была переименована в Улан-Удэнское медицинское училище с трёхгодичным сроком обучения с отделениями фельдшерским и акушерским. В 1960 году училище получило новый учебный корпус на будущей улице В. Терешковой, 13. В 1996 году – учебное заведение получило статус колледжа, а в 1997 году колледжу присвоено имя Э.Р. Раднаева, выдающегося учёного, хирурга и педагога республики. В 2008 году путём слияния с учебным центром образовательное учреждение реорганизовано в республиканский базовый медицинский колледж.
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