Синоптики опубликовали прогноз на три дня
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 января по республике местами небольшой снег, ночью по северному, днём по южному Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер восточный, днём с переходом на западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -25, -30, местами -17, -22, по северу до -35, -40, днём -15, -20, местами до -10, по северной половине -22, -27.
В Улан-Удэ завтра без существенных осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -25, -27, днём -15, -17.
24 января по республике ночью по южной половине, днём на большей части территории снег, местами сильные снегопады. Ветер северо-восточный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью -20, -25, местами -13, -18, по северу до -30, -35, днём -10, -16, местами -19, -24.
25 января по республике на большей части территории снег, местами сильные снегопады. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-19 м/с, позёмка, метели. Температура ночью -14, -19, местами -22, -27, по крайнему северу до -29, -34, днём -11, -16, местами -20, -25.
В Бурятии ожидаются снегопады
Общество, Фото:
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