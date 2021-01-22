В Бурятии ожидаются снегопады

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики опубликовали прогноз на три дня



По данным Бурятского гидрометцентра, 23 января по республике местами небольшой снег, ночью по северному, днём по южному Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер восточный, днём с переходом на западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -25, -30, местами -17, -22, по северу до -35, -40, днём -15, -20, местами до -10, по северной половине -22, -27.



В Улан-Удэ завтра без существенных осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -25, -27, днём -15, -17.



24 января по республике ночью по южной половине, днём на большей части территории снег, местами сильные снегопады. Ветер северо-восточный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью -20, -25, местами -13, -18, по северу до -30, -35, днём -10, -16, местами -19, -24.



25 января по республике на большей части территории снег, местами сильные снегопады. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-19 м/с, позёмка, метели. Температура ночью -14, -19, местами -22, -27, по крайнему северу до -29, -34, днём -11, -16, местами -20, -25.

