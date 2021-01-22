Республиканский показатель общей смертности ниже среднероссийского показателя
В Бурятии увеличилась продолжительность жизни населения – до 70,7 лет. Цифры озвучили вчера на пресс-конференции минздрава Бурятии.
- За последние семь лет общая смертность населения снизилась на 4,2%. Уменьшилась потеря населения от болезней системы кровообращения, туберкулёза, органов дыхания, внешних причин, в том числе ДТП. Продолжительность жизни населения увеличилась с 67,7 до 70,7 лет, - сообщила и.о. министра здравоохранения региона Евгения Лудупова.
По предварительным итогам 2020 года, в республике сохраняется естественный прирост населения 1,4 на тысячу населения. Смертность составила 11,3 на тысячу населения (коэффициент на 1000 человек населения – прим. ред.), что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 1,8.
- Республиканский показатель общей смертности ниже показателя по РФ на 20% и на 14% по ДФО, - отметила Евгения Лудупова.
Показатель младенческой смертности за 11 месяцев снизился на 5%.
Продолжительность жизни в Бурятии увеличилась на три года
Общество, Фото:
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