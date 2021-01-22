В Бурятии объяснили задержку зарплаты медикам

Минздрав отреагировал на жалобу медиков, оставленную в соцсетях



Недавно в паблике ves_ulan_ude появилось сообщение сотрудников городской больницы № 4 Улан-Удэ о том, что им задерживают заработную плату.



- Здравствуйте. На сегодняшний день нам в гб 4 до сих пор не выдали з/п, задерживают уже на 6 дней, и внятных ответов нет! Такое ощущение, что финансирование идёт пешком! – говорилось в сообщении.



Министерство здравоохранения Бурятии опубликовало ответ на это обращение в своём аккаунте в Instagram.



- Заработная плата за первую половину декабря была выплачена медицинским работникам Городской больницы №4 в установленные сроки. Заработная плата за вторую половину декабря поступит завтра, 22 января 2021 года. Задержка заработной платы медицинским работникам Городской больницы произошла в связи с техническими проблемами, связанными с перечислением, - объяснили в министерстве.

