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В Тункинском районе Бурятии застрелили семь волков

В Тункинском районе Бурятии застрелили семь волков
Общество,  Фото:pixabay.com
В районе обитает около двухсот волков

В Тункинском национальном парке в прошлом году начата процедура по регулированию численности волка. На сегодня специалисты отдела охраны животного мира выдали 79 разрешений на регулирование численности и на спортивную и любительскую охоту.

- По данным зимнего маршрутного учёта численность волка составляет порядка 190 особей. Но эта цифра не точна, так как волки мигрируют в соседние районы, которые граничат с территорией нашего национального парка, в том числе Монголией. На сегодняшний день произведён отстрел в количестве семи волков, - отмечают в отделе охраны животного мира.

Создана мобильная группа для оперативного реагирования в случае появления волков.

- Все мероприятия по регулированию численности популяции волка направлены на устранения угрозы для жизни и здоровья людей, сохранения биоразнообразия и экологического баланса в животном мире, сокращения количества случаев нападений на домашний скот, - сообщили в пресс-службе Тункинского нацпарка.
волки
 
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