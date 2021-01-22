В районе обитает около двухсот волков
В Тункинском национальном парке в прошлом году начата процедура по регулированию численности волка. На сегодня специалисты отдела охраны животного мира выдали 79 разрешений на регулирование численности и на спортивную и любительскую охоту.
- По данным зимнего маршрутного учёта численность волка составляет порядка 190 особей. Но эта цифра не точна, так как волки мигрируют в соседние районы, которые граничат с территорией нашего национального парка, в том числе Монголией. На сегодняшний день произведён отстрел в количестве семи волков, - отмечают в отделе охраны животного мира.
Создана мобильная группа для оперативного реагирования в случае появления волков.
- Все мероприятия по регулированию численности популяции волка направлены на устранения угрозы для жизни и здоровья людей, сохранения биоразнообразия и экологического баланса в животном мире, сокращения количества случаев нападений на домашний скот, - сообщили в пресс-службе Тункинского нацпарка.
В Тункинском районе Бурятии застрелили семь волков
Общество, Фото:
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