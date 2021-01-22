Жителям Иркутской области грозит наказание за непривитых собак

Собак не прививали от бешенства



В городе Усть-Илимск выявлены факты отсутствия вакцинации собак от бешенства.



По закону владельцы животных, обязаны выполнять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных.



- В рамках профилактики бешенства владельцы животных обязаны соблюдать установленные местной администрацией правила содержания собак, кошек, пушных зверей и хищных животных; доставлять принадлежащих им собак и кошек в ветеринарные лечебно-профилактические учреждения для осмотра, диагностических исследований и предохранительных прививок антирабической вакцины; регистрировать принадлежащих им собак в порядке, устанавливаемом местной администрацией, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении владельцев животных возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

