Собак не прививали от бешенства
В городе Усть-Илимск выявлены факты отсутствия вакцинации собак от бешенства.
По закону владельцы животных, обязаны выполнять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных.
- В рамках профилактики бешенства владельцы животных обязаны соблюдать установленные местной администрацией правила содержания собак, кошек, пушных зверей и хищных животных; доставлять принадлежащих им собак и кошек в ветеринарные лечебно-профилактические учреждения для осмотра, диагностических исследований и предохранительных прививок антирабической вакцины; регистрировать принадлежащих им собак в порядке, устанавливаемом местной администрацией, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении владельцев животных возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.
Жителям Иркутской области грозит наказание за непривитых собак
Общество, Фото:
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