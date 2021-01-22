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Жителям Иркутской области грозит наказание за непривитых собак

Жителям Иркутской области грозит наказание за непривитых собак
Общество,  Фото:pixabay.com
Собак не прививали от бешенства

В городе Усть-Илимск выявлены факты отсутствия вакцинации собак от бешенства.

По закону владельцы животных, обязаны выполнять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных.

- В рамках профилактики бешенства владельцы животных обязаны соблюдать установленные местной администрацией правила содержания собак, кошек, пушных зверей и хищных животных; доставлять принадлежащих им собак и кошек в ветеринарные лечебно-профилактические учреждения для осмотра, диагностических исследований и предохранительных прививок антирабической вакцины; регистрировать принадлежащих им собак в порядке, устанавливаемом местной администрацией, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении владельцев животных возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.
Россельхознадзор
 
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