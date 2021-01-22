В Улан-Удэ определили новые места для собачьих приютов

Новые приюты построят подальше от жилых домов
В пресс-службе администрации Улан-Удэ сообщили об очередном заседании оперштаба по обращению с безнадзорными животными. Рассматривались вопросы явки владельцев собак на регистрацию, вакцинирования, чипирования домашних животных по итогам работы мобильных групп, помощи приютам и другие.
Власти определили новые участки для собачьих приютов. Сейчас предварительно найдено три участка.
– Мы предложили три земельных участка. Один на Спиртзаводской трассе и два в микрорайоне Медведчиково. Все участки требуют изменения градостроительной документации, информацию мы направили в районную администрацию и в комитет по архитектуре, чтобы начать работу, – сообщила председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию Дарима Дондукова.
Мэр Игорь Шутенков отметил, что для приюта «Надежда» нужен обустроенный земельный участок.
– У них сейчас есть инфраструктура, подведено электричество, есть вольеры, бытовка, теплое помещение, скважина. Если мы им предоставим в чистом поле голый кусок земли – это не решение проблемы. Нам приюты эти нужны. Пока люди готовы содержать безнадзорных собак за свой счет, не за счёт государства, надо их поддерживать, – подчеркнул мэр.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с зоозащитными организациями. На встрече присутствовали представители частных приютов «Надежда», «Кот и Пёс», «Возрождение». Цыденов обещал оказать поддержку приютам.
О том, что собачьи приюты вынесут из жилых зон, было объявлено после страшных нападений собак на 20-летнюю девушку и 11-летнего мальчика в Забайкальском. В этом микрорайоне, кстати, и находится приют «Надежда». Он появился давно, ещё при мэре Айдаеве. Тогда находился на отшибе, но позже частный сектор разросся, и местные жители начали возмущаться соседству с собаками.
Конфликт достиг пика после тех самых нападений собак на людей. В ночь на 9 января подожгли приют «Кот и Пёс». В ночь на 17 января неизвестные пытались спалить приют «Надежда».
В Улан-Удэ определили новые места для собачьих приютов
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