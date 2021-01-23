В Бурятии вспомнят жертв репрессий против казачества

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В храмах республики пройдут поминальные литургии



24 января в Свято-Никольском храме города Улан-Удэ и во многих храмах Бурятии состоится поминальная божественная литургия и панихида по невинно загубленным казакам.



- Нет такой казачьей семьи в России, которую не коснулось бы расказачивание, гонения и репрессии по секретной директиве 1919 года о применении «крайних» мер к представителям казачества. По разным оценкам, в течение полугода после издания указа о «расказачивании» погибли несколько миллионов казаков. Гонения на казаков и их искоренение в самых разных формах – от расстрелов и ссылок до голода и культурной ассимиляции – продолжались практически до самой Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба РЦНТ.



В День памяти жертв репрессий против казачества ежегодно собираются потомки казаков, представители общественных организаций казачества, священство, православные, чтобы вместе помолиться об упокоении жертв репрессии.

