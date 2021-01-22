Джонки в начале прошлого века подарил член отдела Императорского Русского географического общества
В выставочном мезонине Кяхтинского краеведческого музея имени Обручева в Улан-Удэ открылась выставка «Парусные лодки Небесного императора» из фондов Кяхтинского краеведческого музея. За 100 лет это лишь второй показ в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.
На выставке представлена коллекция моделей лодок – джонок, подаренных музею в 1900 году. Подарок сделал член Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества Михаил Киселёв.
Для организации данного выставочного проекта проведены реставрационные работы десяти музейных предметов – лодка-джонка, созданные в Китае в XIX веке. Большую кропотливую работа по реставрации провёл Михаил Воробьёв – художник-реставратор высшей категории из Улан-Удэ.
У разных народов существуют свои оригинальные традиционные лодки. В странах Персидского залива это изящные доу, в Средиземноморье - элегантные гулеты, в Таиланде - длиннохвостые лонгтейлы, а у китайцев такой лодкой издавна является джонка.
Джонка - это традиционный китайский корабль, имеющий ряд существенных отличий от представителей европейского судостроения.
Согласно китайским преданиям, первая джонка была создана полумифическим правителем Китая – Фу Хси, которого величали «Небесным императором». По легендам, он подарил своему народу тайные знания, поспособствовавшие становлению могущественной китайской цивилизации. Исследователи же полагают, что первые джонки появились ещё где-то за 1000 лет до н.э.
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В Улан-Удэ выставили уникальные джонки XIX века
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