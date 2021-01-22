В Бурятии участнице трудового фронта исполнилось 95 лет

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Поздравления принимала жительница Кяхтинского района Агния Игумнова



В Бурятии юбилейную дату 95 лет отметила участник трудового фронта Агния Ильинична Игумнова.



Агния Ильинична родилась в селе Баяндаево Кяхтинского района, в многодетной семье. После окончания школы Агния поступила в Кяхтинское педучилище. Годы её студенчества пришлись на военное время, шла Великая Отечественная война. После учёбы она вместе с подругами занималась заготовкой дров, все каникулы работала в колхозе.



Первую запись в трудовой книжке Агнии Ильиничне сделали в 1946 году, когда она приехала учительствовать в село Ивановка. Позднее работала в Полкановской школе, куда переехали родители.



Когда пришло время создавать свою семью, выбрала односельчанина, фронтовика, служившего в районном отделении милиции. Сорок лет она прожила счастливо со своим супругом, Иннокентием Петровичем Игумновым. Они вырастили и воспитали троих детей.



- Супруги Игумновы болели душой за десятки чужих ребятишек, лишённых родительской заботы. Детвора знала дядю Кешу, его называли «детским милиционером», потому что работал инспектором детской комнаты милиции, - рассказывают об Агнии Ильиничне и её муже односельчане. - А Агнию Ильиничну каждое утро встречали тридцать оставшихся без родительской любви ребятишек сначала в детдоме №1, потом в дошкольном детдоме в Кяхте. Агния Ильинична старалась приласкать их и воспитывала так, чтобы они выросли не хуже тех, кто жил в полноценной семье.



Агния Ильинична давно на пенсии, она бабушка пятерых внуков и семерых правнуков. Для правнучки Маши она непререкаемый авторитет. Старшая правнучка Катя закончила юридический факультет МГУ. Бабушкину профессию выбрала внучка Алёна, она успешно работает учителем, внук Пётр служит в пограничных войсках, Евгений работает в МЧС, внук Александр, пенсионер МВД. Правнук Максим учится в военно-воздушной академии, и прабабушка ждёт его на каникулы. Подрастает ещё один правнук Андрей, которому всего 1,5 года. В настоящее время Агнию Ильиничну поддерживает и помогает её любимая дочь Лариса Иннокентьевна.



По традиции в юбилейный день рождения юбиляра поздравили представители администрации Кяхтинского района, отдела социальной защиты населения и другие. Вместе с поздравительным адресом от имени президента РФ Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова имениннице вручили сертификат на единовременную выплату. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

