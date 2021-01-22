В Забайкалье спасли собаку с простреленной мордой

Общество, Фото: госветслужба Забайкальского края

У животного были раздроблены верхняя челюсть и зубы



В Забайкальском крае в декабре прошлого года на Балейскую ветеринарную станцию обратилась Наталья Боброва со своим французским бульдогом Мэри. Наталья рассказала, что собака, охраняя свой дом, получила выстрел в голову от человека, попытавшегося в него проникнуть.



- Собака поступила в очень тяжёлом состоянии. Осмотр показал, что у животного раздроблена верхняя челюсть и зубы. Экстренно проведена операция по удалению осколков и восстановлению челюсти. После чего рана зашита и обработана, - рассказал ветеринар Вячеслав Войлошников.



- Огромная благодарность специалистам ветеринарной станции за умело проведённую операцию, правильно подобранное лечение, внимательное и доброжелательное отношение, - выразила слова благодарности хозяйка Мэри.



Через неделю, благодаря лечению и заботе Натальи, которая кормила питомца через шприц, Мэри пошла на поправку, а спустя полтора месяца лечения от ранения остался только след. Об этом сообщает госветслужба Забайкальского края.

