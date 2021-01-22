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В Забайкалье спасли собаку с простреленной мордой

В Забайкалье спасли собаку с простреленной мордой
Общество,  Фото:госветслужба Забайкальского края
У животного были раздроблены верхняя челюсть и зубы

В Забайкальском крае в декабре прошлого года на Балейскую ветеринарную станцию обратилась Наталья Боброва со своим французским бульдогом Мэри. Наталья рассказала, что собака, охраняя свой дом, получила выстрел в голову от человека, попытавшегося в него проникнуть.

- Собака поступила в очень тяжёлом состоянии. Осмотр показал, что у животного раздроблена верхняя челюсть и зубы. Экстренно проведена операция по удалению осколков и восстановлению челюсти. После чего рана зашита и обработана, - рассказал ветеринар Вячеслав Войлошников.

- Огромная благодарность специалистам ветеринарной станции за умело проведённую операцию, правильно подобранное лечение, внимательное и доброжелательное отношение, - выразила слова благодарности хозяйка Мэри.

Через неделю, благодаря лечению и заботе Натальи, которая кормила питомца через шприц, Мэри пошла на поправку, а спустя полтора месяца лечения от ранения остался только след. Об этом сообщает госветслужба Забайкальского края.
собаки ветеринария Забайкальский край
 
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