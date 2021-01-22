У животного были раздроблены верхняя челюсть и зубы
В Забайкальском крае в декабре прошлого года на Балейскую ветеринарную станцию обратилась Наталья Боброва со своим французским бульдогом Мэри. Наталья рассказала, что собака, охраняя свой дом, получила выстрел в голову от человека, попытавшегося в него проникнуть.
- Собака поступила в очень тяжёлом состоянии. Осмотр показал, что у животного раздроблена верхняя челюсть и зубы. Экстренно проведена операция по удалению осколков и восстановлению челюсти. После чего рана зашита и обработана, - рассказал ветеринар Вячеслав Войлошников.
- Огромная благодарность специалистам ветеринарной станции за умело проведённую операцию, правильно подобранное лечение, внимательное и доброжелательное отношение, - выразила слова благодарности хозяйка Мэри.
Через неделю, благодаря лечению и заботе Натальи, которая кормила питомца через шприц, Мэри пошла на поправку, а спустя полтора месяца лечения от ранения остался только след. Об этом сообщает госветслужба Забайкальского края.
В Забайкалье спасли собаку с простреленной мордой
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Кубок республики по спортивному ориентированию пройдёт в 11 этапов
У животного были раздроблены верхняя челюсть и зубы
Расчёты ЗРК «Бук-М2» ВВО провели учение по противовоздушной обороне
На помощь мальчикам пришли росгвардейцы
Размер субсидии составит один миллион двести тысяч рублей
Военно-исторической реконструкцией будут заниматься школьники города
Отборочный этап проведут по лыжным гонкам и бегу на снегоступах
Лауреаты конкурса получат 30000 рублей
Игорь Кобелев стал призёром соревнований в Иркутске
Медаль «Матери Защитника Отечества» получила жительница посёлка Качуг
Прокуратура Бурятии разъяснила ответственность за нарушение законодательства о публичных мероприятиях
Поздравления принимала жительница Кяхтинского района Агния Игумнова
Дополнительные субсидии пойдут на снижение тарифа для 450 тысяч билетов
В январе разобрано 44 дома
Решение будет принято за несколько недель до начала крупного события