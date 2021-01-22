Байкальская горнолыжница завоевала медали в Швейцарии

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Варвара Ворончихина выступила на кубке Европы и первом этапе кубка мира



Спортсменка из Байкальска Варвара Ворончихина завоевала две медали на кубке Европы по горнолыжному спорту международного паралимпийского комитета и первом этапе кубка мира. Соревнования проходят в Вейсоне в Швейцарии.



19 января состоялись старты кубка Европы в дисциплине «слалом гигант». Варвара Ворончихина среди спортсменок в категории «стоя» по сумме двух попыток показала третий результат – 2 минуты 4,34 секунды. Победу одержала представительница Швеции Эбба Арсджо (2:01,07). Серебряная медаль у восьмикратной чемпионки Паралимпийских игр Мари Боше из Франции (2:03,38).



С 20 по 23 января проходит первый этап кубка мира. В первый день соревнований Варвара Ворончихина стала серебряным призёром в слаломе гиганте.



Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, Варвара Ворончихина занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Рекорд» у тренера Юрия Пешкова.

