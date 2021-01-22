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Молодые таланты Улан-Удэ поощрят премией мэра

Молодые таланты Улан-Удэ поощрят премией мэра
Общество,  Фото:pixabay.com
Лауреаты конкурса получат 30000 рублей

В столице Бурятии объявлено о проведении конкурса «Лауреат премии мэра города Улан-Удэ «Молодые таланты». Мероприятие проводится с целью поддержки талантливой и социально активной молодёжи города.

Молодёжь , проявившая себя в различных сферах деятельности и внёсшая вклад в развитие Улан-Удэ, может быть поощрена по трём номинациям:
- «За высокие достижения в области молодёжной политики»;
- «За высокие достижения в социально значимой и общественной деятельности»;
- «за высокие достижения в профессиональной деятельности».

К участию в конкурсе допускаются кандидаты в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие на территории городского округа «Город Улан-Удэ» не менее одного календарного года. Конкурсант должен обучаться в образовательных учреждениях на территории столицы Бурятии или работать в органах государственной власти, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях на территории Улан-Удэ.

Заявки участие в конкурсе принимаются с 25 января по 30 апреля в управлении по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации города. С 31 мая по 4 июня пройдут заседания конкурсной комиссии.

Победителям конкурса на основании решения комиссии присваивается звание «Лауреат именной премии мэра города Улан-Удэ «Молодые таланты» и выплачивается единовременное вознаграждение в размере 30000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба комитета по социальной и молодёжной политике.
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