В Иркутской области открыли 39 ледовых переправ

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Всего планируется эксплуатировать 58 переправ



На водоёмах Иркутской области продолжают открывать ледовые дороги. За прошедшие сутки в регионе введены в эксплуатацию ещё две переправы.



Так, в Жигаловском районе через реку Лену в районе села Тутура на 7 километре автодороги «Жигалово – Казачинское» принята переправа протяженностью 165 метров с доступной нагрузкой до 30 тонн и круглосуточным режимом работы.



На переправе выставлены дорожные знаки «Ограничение массы», «Ограничение максимальной скорости», «Ограничение минимальной дистанции», «Остановка запрещена», щиты со спасательными средствами.



Через реку Лену в поселке Верхемарково Усть-Кутского района после необходимых испытаний открыта однополосная ледовая дорога грузоподъемностью до 5 тонн, которая соединила населенный пункт с селом Марково. На всей протяженности проезжая часть трассы обнесена ограничительными вешками, установлены информационные знаки.



На сегодняшний день в Иркутской области функционируют 39 ледовых переправ (Балаганский район – 2, Боханский район – 1, Братский район – 3, Нижнеудинский район - 3, Тайшетский район - 2, Усть-Удинский район – 2, Киренский район – 9, Усть-Кутский район – 2, Качугский район – 1, Тулунский район – 1, Шелеховский район – 2, Бодайбинский район – 2, Мамско-Чуйский район – 2, Катангский район – 2, Тайшетский район – 4, Жигаловский район - 1).



Всего этой зимой планируется открытие и эксплуатация 58 ледовых переправ в 20 муниципальных образованиях, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России Иркутской области.





