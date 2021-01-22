Мама девочки злоупотребляет спиртным
Прокуратура Заиграевского района Бурятии провела проверку по факту поступления в детскую республиканскую клиническую больницу истощённой 13-летней девочки. Девочка в 13 лет при поступлении в больницу весила всего около 14 килограммов.
Оказалось, что мать ребёнка-инвалида не заботится о его здоровье, злоупотребляет спиртными напитками.
По материалам прокурорской проверки 25 декабря 2020 года следственным отделом по Заиграевскому району следственного управления Следственного комитета по Бурятии в отношении матери ребёнка возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
- Выявлены нарушения в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав семья при наличии оснований не признана находящейся в социально-опасном положении. Учреждение образования, в котором обучается девочка, о ненадлежащем исполнении матерью родительских обязанностей не сообщало, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Заиграевская центральная районная больница, зная о том, что родитель не выполняет рекомендации врача, не проходит с ребёнком-инвалидом медицинского обследования, отказывается от госпитализации, не проинформировала орган опеки и попечительства.
Главе Заиграевского района и главному врачу Заиграевской центральной районной больницы внесены представления, по результатам рассмотрения которых должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Рассмотрение представлений в полном объёме находится на контроле прокуратуры.
Прокуратурой района подано исковое заявление о лишении матери родительских прав.
В настоящее время девочка находится в Заиграевском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
В Бурятии мать истощённой девочки могут лишить родительских прав
Общество, Фото:
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