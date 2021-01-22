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Братья, избившие до смерти улан-удэнца, пытались обжаловать приговор

Братья, избившие до смерти улан-удэнца, пытались обжаловать приговор
Общество, 
Избитый молодой человек скончался после трёх месяцев комы

В законную силу вступил приговор Октябрьского районного суда Улан-Удэ от 16 июля 2020 года, постановленный на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, по уголовному делу в отношении двух жителей Джидинского района. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Коллегией присяжных 16 июня 2020 года два брата признаны виновными в том, что в мае 2018 года около полуночи, находясь на автобусной остановке избили незнакомого мужчину, нанеся ему множество ударов руками и ногами по голове и телу. Оставив потерявшего сознание потерпевшего на улице, молодые люди скрылись с места происшествия. В течение трёх месяцев потерпевший находился в коме и, не приходя в сознание, скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Суд назначил виновным наказание в виде 9 лет 7 месяцев и 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

- С учётом мнения прокурора Верховный суд республики признал доводы защиты о несогласии с приговором необоснованными и оставил их без удовлетворения, а приговор без изменения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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