В архиве находится более миллиона документов
Проблема нехватки площадей для размещения архивохранилищ Государственного архива Бурятии не решалась несколько десятилетий. В 2016 году Государственному архиву было передано на праве оперативного управления подвальное помещение в здании по улице Ранжурова 8. За 2019-2020 годы был проведён ремонт и оснащение специализированным оборудованием помещения в здании. Это позволило увеличить площадь для размещения архивных фондов госархива Бурятии более чем на 1 000 кв.м., сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.
Помещение оснащено современными системами газового пожаротушения и климат-контроля. На эти цели из республиканского бюджета было выделено более 60 миллионов рублей.
Ввод в эксплуатацию нового архивохранилища позволит решить несколько проблем. Например, перемесить архивные документы из здания по улице Ключевская 31, тем самым исключить существующую возможность утраты документов.
В настоящее время перегруженность архивохранилищ Госархива составляет до 130%. Перегруженность архивохранилищ не позволяет обеспечивать нормативные условия хранения архивных документов.
Планируется перемещение около 120 тысяч дел из действующих архивохранилищ в новое.
Государственный архив Бурятии является главным хранилищем документальной истории региона. Здесь собраны подлинные документы о прошлом республики, о людях, оставивших яркий след в ее истории.
На 1 января 2021 года на постоянном хранении в архиве находится более миллиона документов Архивного фонда Российской Федерации, составляющих национальное историческое достояние и культурное наследие РФ.
В Бурятии решили больную проблему госархива
Общество, Фото:
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