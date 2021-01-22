Состоится «День донора»
29 января Бурятская республиканская станция переливания крови проведёт выездной «День донора» в Гусиноозёрске, сообщается в группе «Селенга-инфо».
С 9 до 13 часов будет работать мобильный пункт заготовки крови. Он будет стоять возле здания администрации Селенгинского района.
Люди, переболевшие коронавирусом в лёгкой и средней форме, не должны быть донорами крови месяц. После тяжёлого течения, осложнённого пневмонией, нужно взять перерыв в шесть месяцев.
У администрации Селенгинского района Бурятии сдадут кровь
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 22.01.2021
Состоится «День донора»
Общество, 22.01.2021
В республике преимущественно без осадков
В экспозиции представлены самовары разных эпох
Также в честь Сагаалгана проводится «Марафон благопожеланий»
Забег соединит Бурятию и Иркутскую область
Чемпионат состоится 25 января
Прошли учения расчётов ОТРК «Искандер» ВВО
На Байкале разместят 3 пункта мониторинга землетрясений
Приём заявок стартует 4 февраля
Ещё один представитель края завоевал «серебро»
В архиве находится более миллиона документов
В настоящее время в городе открыто 133 дошкольных учреждения
У школьников есть возможность попасть в фильм о красоте и величии России
Всего запланировано провести около ста мероприятий
По Курбинскому мосту начато автомобильное движение