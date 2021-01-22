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У администрации Селенгинского района Бурятии сдадут кровь

У администрации Селенгинского района Бурятии сдадут кровь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Состоится «День донора»

29 января Бурятская республиканская станция переливания крови проведёт выездной «День донора» в Гусиноозёрске, сообщается в группе «Селенга-инфо».

С 9 до 13 часов будет работать мобильный пункт заготовки крови. Он будет стоять возле здания администрации Селенгинского района.

Люди, переболевшие коронавирусом в лёгкой и средней форме, не должны быть донорами крови месяц. После тяжёлого течения, осложнённого пневмонией, нужно взять перерыв в шесть месяцев.




Донорство крови
 
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