Уроженка Бурятии поступила в магистратуру Сколковского института

Студентка из Бурятии осваивает разработку роботов
Администрация Селенгинского района на своей официальной странице запустила акцию «Истории успешных выпускников». Героем очередного выпуска стала Екатерина Доржиева – выпускница Гусиноозёрской школы №1.
Девушка окончила школу с золотой медалью в 2016 году и поступила в Московский государственный технический университет имени Баумана.
- Защитила диплом по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств» на факультете «Робототехника и комплексная автоматизация». Преимущественно занималась программированием микроконтроллеров, также получила отличную инженерную подготовку, включающую в себя знания высшей математики, механики, материалов и прочих дисциплин. Увлекалась 3D-моделированием, являлась призёром олимпиады по теоритическому моделированию, - рассказывает о себе Екатерина Доржиева.
После окончания учёбы девушка поработала в ООО «Газпронефть-Снабжение». Там Екатерина занималась разработкой логистических стратегий для поставки материально-технических ресурсов и реинжинирингом складских мощностей.
Сейчас Екатерина Доржиева получает степень магистра в Сколковском институте науки и технологий по направлению «Космические инженерные системы».
- Осваиваю разработку роботов, включающую в себя механику, электронику и программирование. Вместе с командой готовлюсь к международным соревнованиям «Eurobot», - добавляет девушка.
В своём обращении к будущим выпускникам из Бурятии девушка пожелала найти любимое дело и развиваться в нём.
Справка:
Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) — российский негосударственный технологический вуз. Институт занимается научной, исследовательской и образовательной деятельностью. В 2019 году году Сколтех стал единственным российским вузом в сотне сильнейших молодых (младше 50 лет) вузов мира в рейтинге Nature Indeх.
Институт основан в 2011 году при участии Массачусетского технологического института (MIT), который в рамках трёхлетнего контракта вместе с проектной группой занимался разработкой концепции нового университета, подбором профессуры и подготовкой образовательных материалов.
Обучение в Сколтехе ведётся по Болонской системе и на английском языке. На 2019 год в вузе обучалось 1070 магистрантов и аспирантов из 43 стран. Сколтех имеет одни из самых высоких показателей публикационной активности среди молодых университетов мира в журналах Nature Index.
Уроженка Бурятии поступила в магистратуру Сколковского института
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