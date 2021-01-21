За сутки выявили более двухсот больных
В Иркутской области по данным на 21 января зарегистрировано 46 308 подтверждённых случаев инфицирования. За сутки выявили 265 новых больных.
Госпитализировано 2462 пациентов.
За весь период выздоровело 40 767, в том числе за последние сутки 308.
Умерло 1567 больных , накануне скончались 9 человек, сообщили в региональном оперштабе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня 29 069 подтверждённых случаев заражения коронавирусом.
В Иркутской области коронавирус перешагнул отметку в 46 тысяч
Общество, Фото:
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