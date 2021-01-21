Забег соединит Бурятию и Иркутскую область
28 февраля состоится XVII Байкальский ледовый марафон «За сохранение чистых вод». Участникам предстоит преодолеть дистанции 42 км 195 м или 21 км по льду Байкала, пробежав с одного берега на противоположный. Спортивное мероприятие проходит в рамках международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада».
К участию в ледовом марафоне допускаются физически здоровые мужчины и женщины не моложе 18 лет, имеющие документально подтверждённый опыт забегов на длинные дистанции:
- на дистанции 42 км- результат не более 4 часов 5 минут,
- на дистанции 21 км - результат не более 2 часов 10 минут.
Претенденты на участие, имеющие опыт забегов c результатом более 4 ч 5 м на дистанции 42 км или более чем 2 часа 10 минут на дистанции 21 км допускаются к участию в БЛМ только после прохождения подготовительного курса.
Место и время старта, место финиша определяются за одни сутки до старта. В зависимости от ледовой ситуации и условий ледовой трассы старт марафона может быть, как с восточного берега Байкала, так и с западного берега. Отправление из предстартовой зоны к месту старта: 8:40 - в условиях старта с западного берега (посёлок Листвянка Иркутской области), в 9:10 –в условиях старта с восточного берега (станции Переёмная или Танхой в Бурятии).
Победители среди мужчин и женщин на дистанциях 42 и 21 км награждаются кубками Байкальского ледового марафона и медалями. Призёры, занявшие 2-е и 3-и места среди мужчин и женщин, получат призовые медали. Участникам, прошедшим заявленную дистанцию, достанутся памятные медали марафона и свидетельства, сообщают организаторы.
Возрастное ограничение 0+
По льду Байкала пробегут марафон
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Чемпионат состоится 25 января
Прошли учения расчётов ОТРК «Искандер» ВВО
На Байкале разместят 3 пункта мониторинга землетрясений
Приём заявок стартует 4 февраля
Ещё один представитель края завоевал «серебро»
В архиве находится более миллиона документов
В настоящее время в городе открыто 133 дошкольных учреждения
У школьников есть возможность попасть в фильм о красоте и величии России
Всего запланировано провести около ста мероприятий
По Курбинскому мосту начато автомобильное движение
У команды 5 «золота», 3 «серебра» и 6 «бронз»
Предполагается освоить территорию за микрорайоном Октябрьский
9 января 2021 года на 91 году жизни не стало Бато-Дугара Дондоковича Дондокова
Современные комплексы уже поступили в 27 школ
Студентка из Бурятии осваивает разработку роботов