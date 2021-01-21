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По льду Байкала пробегут марафон

По льду Байкала пробегут марафон
Общество,  Фото:pixabay.com
Забег соединит Бурятию и Иркутскую область

28 февраля состоится XVII Байкальский ледовый марафон «За сохранение чистых вод». Участникам предстоит преодолеть дистанции 42 км 195 м или 21 км по льду Байкала, пробежав с одного берега на противоположный. Спортивное мероприятие проходит в рамках международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада».

К участию в ледовом марафоне допускаются физически здоровые мужчины и женщины не моложе 18 лет, имеющие документально подтверждённый опыт забегов на длинные дистанции:
- на дистанции 42 км- результат не более 4 часов 5 минут,
- на дистанции 21 км - результат не более 2 часов 10 минут.
Претенденты на участие, имеющие опыт забегов c результатом более 4 ч 5 м на дистанции 42 км или более чем 2 часа 10 минут на дистанции 21 км допускаются к участию в БЛМ только после прохождения подготовительного курса.

Место и время старта, место финиша определяются за одни сутки до старта. В зависимости от ледовой ситуации и условий ледовой трассы старт марафона может быть, как с восточного берега Байкала, так и с западного берега. Отправление из предстартовой зоны к месту старта: 8:40 - в условиях старта с западного берега (посёлок Листвянка Иркутской области), в 9:10 –в условиях старта с восточного берега (станции Переёмная или Танхой в Бурятии).

Победители среди мужчин и женщин на дистанциях 42 и 21 км награждаются кубками Байкальского ледового марафона и медалями. Призёры, занявшие 2-е и 3-и места среди мужчин и женщин, получат призовые медали. Участникам, прошедшим заявленную дистанцию, достанутся памятные медали марафона и свидетельства, сообщают организаторы.

Возрастное ограничение 0+
спорт марафон Байкал Бурятия Иркутская область легкая атлетика зимниада
 
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