Предполагается освоить территорию за микрорайоном Октябрьский
Проект планировки и межевания территории площадью более 30 гектаров за микрорайоном Октябрьский в Чите с размещением жилых домов и социальных объектов разработали в Забайкальском крае.
- Сейчас в Чите одной из причин недостаточных объёмов строящегося жилья можно назвать отсутствие готовых площадок для комплексной застройки. Выбираются отдельные участки, на них ведётся точечная застройка – это не самым лучшим образом сказывается на архитектурном облике города, не позволяет строить жильё в нужном объёме и сдерживать рост цен на недвижимость. Проект планировки территории за микрорайоном Октябрьский разработан для повышения инвестиционной привлекательности этой площадки, чтобы потенциальные инвесторы заходили с пониманием, что и как здесь строить, - уточнил глава краевого минстроя Денис Удод.
Проектом планировки и межевания предполагается размещение на территории в границах улиц Красного Восстания, Калинина, Народной и рекой Чита нового района с прогнозируемой площадью жилья свыше 144 тысяч квадратных метров на 4,5 тысячи человек. Также предусмотрены два детских сада, поликлиника, гостиница, спортивный комплекс с бассейном. В проект включили строительство дамбы вдоль берега Читинки и трёх мостов. В 2021 году планируется выполнить межевание земельных участков и вынести их на аукционы.
Строительство разбито на три этапа, первый из них предполагает возведение домов жилой площадью свыше 25 тысяч квадратных метров, поликлиники на 200 посещений в смену и детского сада на 320 мест. Сюда же включили завершение строительства школы на 1100 мест, которая должна быть введена в конце 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
В Чите разработан проект нового района города
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
По Курбинскому мосту начато автомобильное движение
У команды 5 «золота», 3 «серебра» и 6 «бронз»
Предполагается освоить территорию за микрорайоном Октябрьский
9 января 2021 года на 91 году жизни не стало Бато-Дугара Дондоковича Дондокова
За сутки выявили более двухсот больных
На улице Ербанова меняется организация дорожного движения
Ветеран Даши-Нима Шагдарон скончался на 100-м году жизни
Он будет в три этажа
В детской больнице рассказали о пользе объятий
Силы в «большой литературе» пробует студентка медколледжа
Честер, как и его хозяин, обожает воду
В следственном изоляторе прошёл День пожарной безопасности
Изображения этих восьми символов украшают все виды светских и сакральных буддийских объектов
«Все на лыжи!» - призывают в «Дашеньке»
Бурятская республиканская станция переливания крови объявила 23 января рабочей субботой