В Чите разработан проект нового района города

Общество, Фото: пресс-служба минстроя Забайкальского края

Предполагается освоить территорию за микрорайоном Октябрьский



Проект планировки и межевания территории площадью более 30 гектаров за микрорайоном Октябрьский в Чите с размещением жилых домов и социальных объектов разработали в Забайкальском крае.



- Сейчас в Чите одной из причин недостаточных объёмов строящегося жилья можно назвать отсутствие готовых площадок для комплексной застройки. Выбираются отдельные участки, на них ведётся точечная застройка – это не самым лучшим образом сказывается на архитектурном облике города, не позволяет строить жильё в нужном объёме и сдерживать рост цен на недвижимость. Проект планировки территории за микрорайоном Октябрьский разработан для повышения инвестиционной привлекательности этой площадки, чтобы потенциальные инвесторы заходили с пониманием, что и как здесь строить, - уточнил глава краевого минстроя Денис Удод.



Проектом планировки и межевания предполагается размещение на территории в границах улиц Красного Восстания, Калинина, Народной и рекой Чита нового района с прогнозируемой площадью жилья свыше 144 тысяч квадратных метров на 4,5 тысячи человек. Также предусмотрены два детских сада, поликлиника, гостиница, спортивный комплекс с бассейном. В проект включили строительство дамбы вдоль берега Читинки и трёх мостов. В 2021 году планируется выполнить межевание земельных участков и вынести их на аукционы.



Строительство разбито на три этапа, первый из них предполагает возведение домов жилой площадью свыше 25 тысяч квадратных метров, поликлиники на 200 посещений в смену и детского сада на 320 мест. Сюда же включили завершение строительства школы на 1100 мест, которая должна быть введена в конце 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

