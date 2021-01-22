По северу Бурятии днём до -27

В республике преимущественно без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 января, по республике преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -26, -31, местами -36, -41, по югу, юго-западу и Прибайкалью -20, -25, днём -14, -19, местами -5, -10, по северу -22 -27.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью -26, -28, днём -16, -18 градусов.

