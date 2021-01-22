В республике преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 января, по республике преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -26, -31, местами -36, -41, по югу, юго-западу и Прибайкалью -20, -25, днём -14, -19, местами -5, -10, по северу -22 -27.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью -26, -28, днём -16, -18 градусов.
По северу Бурятии днём до -27
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В экспозиции представлены самовары разных эпох
Также в честь Сагаалгана проводится «Марафон благопожеланий»
Забег соединит Бурятию и Иркутскую область
Чемпионат состоится 25 января
Прошли учения расчётов ОТРК «Искандер» ВВО
На Байкале разместят 3 пункта мониторинга землетрясений
Приём заявок стартует 4 февраля
Ещё один представитель края завоевал «серебро»
В архиве находится более миллиона документов
В настоящее время в городе открыто 133 дошкольных учреждения
У школьников есть возможность попасть в фильм о красоте и величии России
Всего запланировано провести около ста мероприятий
По Курбинскому мосту начато автомобильное движение
У команды 5 «золота», 3 «серебра» и 6 «бронз»
Предполагается освоить территорию за микрорайоном Октябрьский