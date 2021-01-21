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В Бурятии завершён ремонт обрушившегося моста через Уду

В Бурятии завершён ремонт обрушившегося моста через Уду
Общество,  Фото:pixabay.com
По Курбинскому мосту начато автомобильное движение

В Заиграевском районе Бурятии в начале января официально открыто автомобильное движение по мосту через реку Уда между сёлами Старая Курба и Новая Курба. Капитальный ремонт моста производился с 1 июня по 25 декабря 2020 года.

- Объект стоимостью в 21 млн рублей был сдан с опережением срока. Общая длина моста – 140,4 м. Мост – объект жизненно необходимой инфраструктуры для жителей сразу нескольких сёл района. Максимально разрешённая нагрузка на мост – 10 тонн, - сообщает пресс-служба администрации района.

Напомним, что 2 февраля 2018 года тягач с грузом более 50 тонн въехал на мост, не имея соответствующих разрешительных документов. В результате мост не выдержал и обвалился.
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