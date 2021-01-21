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Книгу улан-удэнки опубликовали на «Литрес»

Книгу улан-удэнки опубликовали на «Литрес»
Общество, 
Силы в «большой литературе» пробует студентка медколледжа

Книгу 20-летней улан-удэнки Анастасии Дёминой «Облачный кокон» можно прочитать на платформе «Литрес» - крупнейшем представителе рынка электронных и аудиокниг в России и странах СНГ.


Эта первая её опубликованная книга, но писательством Анастасия занимается с детства.

- Как книгу я её задумала ещё в 2018 году. Всё это время писала, собирала, нагуливала вдохновение, всё это очень долго делалось. Вот решила отредактировать и выпустить. Нужно куда-то девать свой потенциал, - рассказала в беседе с «Байкал-Daily» Анастасия.

Сюжет у книги непростой. События, описанные в книге, происходят в Японии. Главный герой по имени Куро сталкивается со своим прошлым, но теряет его, оно для него было очень дорого. Потом он пытается создать новое будущее по кирпичикам. В этом ему помогает новая подруга и они вместе строят его будущее.

- Характеры и все образы персонажей – это собирательный образ меня самой. То, что главный герой потерял лучшую подругу – это я потеряла какую-то грань себя. Это, например, около года назад было. То, что он нашёл ещё одного человека – значит, что я открыла себя в какой-то степени, - пояснила Анастасия замысловатый сюжет.

Попасть на «Литрес» Анастасии удалось без проблем. Будучи студенткой медицинского колледжа, девушка решила подзаработать. Узнав от знакомых, что можно издаваться на этой популярной платформе, написала туда и получила одобрение.

У этой книги будет продолжение в двух частях. Вторая часть уже в разработке.

Свободного времени у девушки мало, и пока они занимается только «Облачным коконом», других книг в ближайшем будущем не предвидится.


книги писатели
 
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