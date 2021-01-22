Пауэрлифтеры соберутся в Иркутске на мастерский турнир

Заявки от спортсменов принимаются по 13 апреля
В Иркутске с 23 по 25 апреля пройдёт всероссийский мастерский турнир «The power of Siberia» по пауэрлифтингу, его отдельным движениям, силовому двоеборью, народному жиму, пауэрспорту, стритлифтингу и армлифтингу по версиям IPL/СПР/WSF/WAF/САР/.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, достигшие 13 лет. Кандидатуры участников младше 13 лет рассматриваются персонально. Кроме того, спортсмены, не достигшие 18 лет, допускаются до участия в турнире только в сопровождении тренера или родителей, либо их законных представителей.
Соревнования проводятся в дисциплинах:
- пауэрлифтинг: без экипировки, без экипировки с коленными бинтами, в однослойном и многослойном дивизионах (IPL);
- силовое двоеборье: без экипировки и в экипировке (IPL);
- приседание: без экипировки, без экипировки с коленными бинтами, в однослойном и многослойном дивизионах (IPL);
- жим лёжа: без экипировки, в однослойном и многослойном дивизионах (IPL);
- жим лёжа: в однопетельном и многопетельном дивизионах (СПР);
- тяга становая: без экипировки, в экипировке (IPL);
- народный жим: без экипировки (СПР);
- пауэрспорт: без экипировки (СПР);
- жим стоя: без экипировки (СПР);
- строгий подъём на бицепс: без экипировки (СПР);
- Rolling Thunder (WAF/САР);
- Apollon’s Axle (WAF/САР);
- Hub (WAF/САР);
- Excalibur (WAF/САР);
- двоеборье: подтягивания и отжимания с дополнительным отягощением на максимум (WSF);
- подтягивания на максимум (WSF);
- отжимания на максимум (WSF);
- подтягивания многоповторные с фиксированным отягощением 10, 15, 25 и 35 кг (WSF);
- отжимания многоповторные с фиксированным отягощением 10, 15, 25, 35 и 50 кг (WSF).
Спортсмены, занявшие первые три места в каждой возрастной и весовой категории, награждаются медалями и дипломами. Также награды предусмотрены и для победителей и призёров абсолютного первенства.
Заявки на участие принимаются до 13 апреля включительно, сообщает «Союз пауэрлифтеров России» в Иркутской области.
Возрастное ограничение 0+
Пауэрлифтеры соберутся в Иркутске на мастерский турнир
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