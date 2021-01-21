Прошли учения расчётов ОТРК «Искандер» ВВО
В Бурятии расчёты оперативно тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Восточного военного округа выполнили электронные пуски ракет по наиболее удалённым важным объектам условного противника.
По замыслу учения, стартовые батареи ракетных комплексов совершили марши в назначенные районы и выполнили мероприятия по развёртыванию, всестороннему обеспечению и подготовке к стрельбе и управлению огнём. Специалистами РХБ защиты были проведены мероприятия по постановке аэрозольных завес и снижению демаскирующих признаков техники.
Для оценки эффективности поражения целей в ходе выполнения боевых пусков применялись многофункциональные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», оснащённые современными цифровыми средствами визуализации и передачи данных.
- Расчёты оперативно тактического ракетного комплекса «Искандер» отработали несколько элементов по внезапно поступающим вводным с командного пункта, в том числе военнослужащие выполнили одновременный учебный (электронный) пуск аэробаллистической и крылатой ракет. Учебные цели были уничтожены, после чего пусковые установки ОТРК «Искандер» оперативно сменили позиционный район, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии крылатые ракеты уничтожили объекты «противника»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На Байкале разместят 3 пункта мониторинга землетрясений
Приём заявок стартует 4 февраля
Ещё один представитель края завоевал «серебро»
В архиве находится более миллиона документов
В настоящее время в городе открыто 133 дошкольных учреждения
У школьников есть возможность попасть в фильм о красоте и величии России
Всего запланировано провести около ста мероприятий
По Курбинскому мосту начато автомобильное движение
У команды 5 «золота», 3 «серебра» и 6 «бронз»
Предполагается освоить территорию за микрорайоном Октябрьский
9 января 2021 года на 91 году жизни не стало Бато-Дугара Дондоковича Дондокова
Современные комплексы уже поступили в 27 школ
Студентка из Бурятии осваивает разработку роботов
За сутки выявили более двухсот больных
На улице Ербанова меняется организация дорожного движения