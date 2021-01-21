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В Бурятии крылатые ракеты уничтожили объекты «противника»

В Бурятии крылатые ракеты уничтожили объекты «противника»
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Прошли учения расчётов ОТРК «Искандер» ВВО

В Бурятии расчёты оперативно тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Восточного военного округа выполнили электронные пуски ракет по наиболее удалённым важным объектам условного противника.

По замыслу учения, стартовые батареи ракетных комплексов совершили марши в назначенные районы и выполнили мероприятия по развёртыванию, всестороннему обеспечению и подготовке к стрельбе и управлению огнём. Специалистами РХБ защиты были проведены мероприятия по постановке аэрозольных завес и снижению демаскирующих признаков техники.

Для оценки эффективности поражения целей в ходе выполнения боевых пусков применялись многофункциональные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», оснащённые современными цифровыми средствами визуализации и передачи данных.

- Расчёты оперативно тактического ракетного комплекса «Искандер» отработали несколько элементов по внезапно поступающим вводным с командного пункта, в том числе военнослужащие выполнили одновременный учебный (электронный) пуск аэробаллистической и крылатой ракет. Учебные цели были уничтожены, после чего пусковые установки ОТРК «Искандер» оперативно сменили позиционный район, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Бурятия военные учения ВВО
 
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