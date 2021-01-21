 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 января

20 января

Популярное

В Улан-Удэ объявлен конкурс соцпроектов для молодёжи

В Улан-Удэ объявлен конкурс соцпроектов для молодёжи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Приём заявок стартует 4 февраля

В столице Бурятии объявлено о проведении городского конкурса социальных проектов для молодёжи «Добрые дела – любимому городу». Проекты должны быть реализованы в Улан-Удэ не позднее 1 ноября 2021 года.

Лучшие проекты выберут в следующих номинациях:
- пропаганда традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей, популяризация института семьи;
- профилактика правонарушений, противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде, развитие межнациональных отношений, предупреждение алкогольных, наркотических и иных видов зависимости молодёжи;
- профориентация, самоопределение молодёжи, поддержка молодых специалистов;
- создание и развитие деятельности студенческих (молодёжных) отрядов;
- содействие развитию молодёжного предпринимательства;
-развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности и молодёжного самоуправления;
- развитие и поддержка патриотического воспитания молодёжи.

В конкурсе могут участвовать граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно, объединённые в молодёжные коллективы от трёх человек, которые являются учащимися школ, профессиональных образовательных организаций и вузов, а также молодёжные и детские общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, зарегистрированными не позднее, чем за год до проведения конкурса. Также к участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере социальной и молодёжной политики на территории Улан-Удэ.

Заявки принимаются с 4 февраля по 5 марта 2021 года по адресу: Улан-Удэ, ул. Павлова, д.1, кабинет №4. Подробнее с условиями конкурса и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте администрации города. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Возрастное ограничение 12+
Бурятия Улан-Удэ конкурс молодежь социальные проекты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Борец из Забайкалья выиграл чемпионат России
Борец из Забайкалья выиграл чемпионат России
Общество, 21.01.2021
Ещё один представитель края завоевал «серебро»
В Бурятии решили больную проблему госархива
В Бурятии решили больную проблему госархива
Общество, 21.01.2021
В архиве находится более миллиона документов
В Иркутске все детсады готовы работать в штатном режиме
В Иркутске все детсады готовы работать в штатном режиме
Общество, 21.01.2021
В настоящее время в городе открыто 133 дошкольных учреждения
Школьников Бурятии зовут на чемпионат «I Love Russia»
Школьников Бурятии зовут на чемпионат «I Love Russia»
Общество, 21.01.2021
У школьников есть возможность попасть в фильм о красоте и величии России
В Улан-Удэ утвердили план празднования юбилея города
В Улан-Удэ утвердили план празднования юбилея города
Общество, 21.01.2021
Всего запланировано провести около ста мероприятий
В Бурятии завершён ремонт обрушившегося моста через Уду
В Бурятии завершён ремонт обрушившегося моста через Уду
Общество, 21.01.2021
По Курбинскому мосту начато автомобильное движение
В Чите разработан проект нового района города
В Чите разработан проект нового района города
Общество, 21.01.2021
Предполагается освоить территорию за микрорайоном Октябрьский
Ушёл из жизни заслуженный работник культуры Бурятии Бато-Дугар Дондоков
Ушёл из жизни заслуженный работник культуры Бурятии Бато-Дугар Дондоков
Общество, 21.01.2021
9 января 2021 года на 91 году жизни не стало Бато-Дугара Дондоковича Дондокова
Дезинфекторы, распознающие лица, появятся во всех школах Улан-Удэ
Дезинфекторы, распознающие лица, появятся во всех школах Улан-Удэ
Общество, 21.01.2021
Современные комплексы уже поступили в 27 школ
Уроженка Бурятии поступила в магистратуру Сколковского института
Уроженка Бурятии поступила в магистратуру Сколковского института
Общество, 21.01.2021
Студентка из Бурятии осваивает разработку роботов
Пешеходный переход в центре Улан-Удэ перенесут 1 февраля
Пешеходный переход в центре Улан-Удэ перенесут 1 февраля
Общество, 21.01.2021
На улице Ербанова меняется организация дорожного движения
Ушёл из жизни ветеран, активист бурятского землячества в Москве
Ушёл из жизни ветеран, активист бурятского землячества в Москве
Общество, 21.01.2021
Ветеран Даши-Нима Шагдарон скончался на 100-м году жизни

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^