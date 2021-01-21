В Улан-Удэ объявлен конкурс соцпроектов для молодёжи

Приём заявок стартует 4 февраля
В столице Бурятии объявлено о проведении городского конкурса социальных проектов для молодёжи «Добрые дела – любимому городу». Проекты должны быть реализованы в Улан-Удэ не позднее 1 ноября 2021 года.
Лучшие проекты выберут в следующих номинациях:
- пропаганда традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей, популяризация института семьи;
- профилактика правонарушений, противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде, развитие межнациональных отношений, предупреждение алкогольных, наркотических и иных видов зависимости молодёжи;
- профориентация, самоопределение молодёжи, поддержка молодых специалистов;
- создание и развитие деятельности студенческих (молодёжных) отрядов;
- содействие развитию молодёжного предпринимательства;
-развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности и молодёжного самоуправления;
- развитие и поддержка патриотического воспитания молодёжи.
В конкурсе могут участвовать граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно, объединённые в молодёжные коллективы от трёх человек, которые являются учащимися школ, профессиональных образовательных организаций и вузов, а также молодёжные и детские общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, зарегистрированными не позднее, чем за год до проведения конкурса. Также к участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере социальной и молодёжной политики на территории Улан-Удэ.
Заявки принимаются с 4 февраля по 5 марта 2021 года по адресу: Улан-Удэ, ул. Павлова, д.1, кабинет №4. Подробнее с условиями конкурса и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте администрации города. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
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