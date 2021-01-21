«Все на лыжи!» - призывают в «Дашеньке»
В детском саду «Дашенька» в Улан-Удэ под руководством инструктора по физической культуре Антонины Батудаевой дошкольники делают первые шаги, приобретая двигательные навыки и умения ходьбы на лыжах.
Девиз детского сада «Дашенька» - «Все на лыжи!»
- Занятия, прогулки с детьми с использованием лыж закаляют дошкольников и укрепляют их здоровье, формируется адаптация детского организма к различным погодным условиям. Благодаря этому происходит интенсивное насыщение организма свежим, морозным, живым воздухом. Результатом является снижение заболеваемости и, соответственно, рост показателей посещаемости детского сада детьми, - сообщают в городском комитете по образованию.
Родители поддержали инициативу педагога и приняли активное участие в реализации проекта. Ожидается, что таким образом в семьях сформируют традиции семейных лыжных прогулок.
В улан-удэнском детсаду малыши осваивают лыжи
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