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В Улан-Удэ подберут земли для постройки собачьих приютов

В Улан-Удэ подберут земли для постройки собачьих приютов
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Также планируется появление ещё одного частного приюта для собак

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков встретились с зоозащитными организациями. На встрече присутствовали представители частных приютов «Надежда», «Кот и Пёс», «Возрождение». Зоозащитники подробно рассказали о необходимой помощи, в которой остро нуждаются их приюты. Основная проблема у всех организаций – старые вольеры и отсутствие текущего ремонта. Глава Бурятии обещал оказать поддержку приютам.

Алексей Цыденов поручил республиканскому агентству лесного хозяйства выделить пиломатериалы для каждого учреждения в достаточном количестве, дрова и опилки для вольеров. Другие проблемные вопросы, в том числе, вопрос финансовой помощи приютам решено было обсудить на ближайшей сессии Хурала.

В Улан-Удэ определят земельные участки для постройки новых приютов, сообщили в пресс-службе администрации города.

– По поручению Алексея Цыденова профильные министерства и ведомства оперативно подготовят расчёты по оказанию помощи приютам. Администрация сейчас занимается земельным вопросом, это всё мы озвучили на встрече. В ближайшее время определим земельные участки для постройки новых приютов в Улан-Удэ. В первую очередь, нужна земля для переноса приюта «Надежда» из микрорайона Забайкальского. Также к нам обратились желающие построить ещё один частный приют в Улан-Удэ для содержания безнадзорных животных. Им тоже планируем выделить территорию. То, что мы обещали – мы сделаем, – отметил Игорь Шутенков.

В мэрии заявили, что «тема отлова собак на совещании не звучала».

Как сообщал «Байкал Daily», в Улан-Удэ уже два раза поджигали приюты для животных. В ночь на 9 января подожгли приют «Кот и Пёс». В ночь на 17 января пытались спалить местный приют «Надежда».

После двух страшных нападений собак – на 20-летнюю девушку и 11-летнего мальчика – в микрорайоне Забайкальский, споры по поводу того, что делать с собаками, не утихают.

В последние дни улан-удэнцы стали активнее чипировать и вакцинировать своих домашних животных. За отсутствие у собаки микрочипа или жетона владельцев ждёт штраф.




земельные участки собаки
 
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