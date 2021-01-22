«Лыжню России» проведут на Верхней Берёзовке в конце февраля
21 февраля в столице Бурятии пройдут городские соревнования по лыжному спорту в рамках всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021». Спортивное мероприятие проведут на Верхней Берёзовке в спортивно-оздоровительном центре «Зорька».
Ранее, 6 февраля, в окрестностях Улан-Удэ состоятся традиционные соревнования по ориентированию на лыжах «Зимний морозец». Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
Напомним, что 19 января в республике официально было разрешено проведение соревнований регионального и окружного уровня.
В окрестностях Улан-Удэ пройдут лыжные соревнования
Общество, Фото:
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