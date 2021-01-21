Спортсменки Бурятии завоевали 14 медалей на первенстве ДФО по боксу

Общество, Фото: федерация бокса России

У команды 5 «золота», 3 «серебра» и 6 «бронз»



В Приморском крае 16 января завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди юниорок 17-18 лет, девушек 15-16 и девочек 13-14 лет. Соревнования проводились в течение четырёх дней в спортивном комплексе «Олимпиец» города Владивосток.



Бурятию на соревнованиях представили 18 спортсменок. Победителями и призёрами соревнований от республики стали:



Среди девочек 2007-2008 гг.р.



Весовая категория до 38 кг

1 место - Баира Аюшеева (г. Улан-Удэ)

Весовая категория до 40 кг

1 место – Яна Фалилеева (с. Саган-Нур)

Весовая категория до 44 кг

3 место – Виктория Базарова (г. Улан-Удэ)

Весовая категория до 54 кг

3 место – Ситора Туркманова (г. Улан-Удэ)

Весовая категория до 60 кг

1 место – Дарья Сальникова (г. Улан-Удэ)

Весовая категория до 70 кг

1 место – Дарья Голубева (г. Улан-Удэ)



Среди девушек 2005-2006 гг.р.



Весовая категория до 46 кг

2 место – Наталья Власова (г. Улан-Удэ)

Весовая категория до 54 кг

2 место – Жанна Бадмаева (г. Улан-Удэ)

Весовая категория до 60 кг

2 место – Владислава Богданова (г. Улан-Удэ)

Весовая категория до 63 кг

3 место – Ирина Дармаева (г. Улан-Удэ)



Среди юниорок 2003-2004 гг.р.



Весовая категория до 48 кг

1 место – Дарья Стулева (с. Саган-Нур)

Весовая категория до 51 кг

3 место – Александра Эрдынеева (г. Улан-Удэ)

Весовая категория до 60 кг

3 место – Татьяна Сотникова (п. Селенгинск)

Весовая категория до 75 кг

3 место – Адиса Дондокова (г. Улан-Удэ)



Кроме этого, специальный приз за лучший бой был вручён Яне Фалилеевой, разделившей его с Софьей Шкуриной из Сахалинской области.

