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В Улан-Удэ рассказали о процедуре регистрации собак

В Улан-Удэ рассказали о процедуре регистрации собак
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
За отсутствие у собаки микрочипа или жетона владельцев ждёт штраф

На Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных рассказали о плюсах и минусах жетонов, которые выдаются при регистрации собак. По словам начальника станции Антона Шабанова, жетон прицепляется к ошейнику, на него наносится уникальный идентификационный номер, который присваивается на всю жизнь.

- К этому жетону прилагается удостоверение по положенной форме, который также находится у владельца. Жетон хорош тем, что его видно, его можно увидеть без каких-то специальных приборов, в частности сканера. Но он носимый и есть минус в том, что он может потеряться. Однако, по постановлению, при потере жетона, владельцы могут восстановить его самостоятельно, указав на нём этот уникальный номер, - рассказал Антон Шабанов.

Второй вариант идентификации животного – это чипирование. Под кожу собаки вводится микродатчик.

- Он не больше рисового зёрнышка, который вводится подкожно в тело животного. Плюс в том, что, в отличии от жетона, он не потеряется, - добавил Антон Шабанов.

Пройти процедуру регистрации питомца можно с 8:30 до 16:40 по адресу ул. Зои Космодемьянской, 12. Телефон регистратуры: 83012 43-79-71. Также процедуру регистрации можно пройти в филиале станции по ул. Родины, 11. Государственная регистрация домашних животных бесплатна. Владельцы животных оплачивают только стоимость жетона (50 рублей) или чипа (315 рублей).

На данный момент за отсутствие регистрации животного хозяева полагается штраф от 500 до 1000 рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнцы начали активно регистрировать своих питомцев. Из-за наплыва посетителей городская станция по борьбе с болезнями животных перешла на работу без выходных.

Также работают мобильные группы, которые совершают подворовые обходы. Ветеринары вакцинируют и регистрируют около 100 собак в день.

Кроме этого, мэрия выдвинула радикальные меры по борьбе с бродячими собаками. Среди них:

- обязательное страхование ответственности владельцев собак;
- обязательную стерилизацию (за исключением случаев разведения породистых собак);
- обучение и выдачу разрешений на приобретение и содержание собаки свыше 25 см в холке и др.;
- обязательный сбор на собак (в форме налога на имущество) — эти средства пойдут на обеспечение мероприятий по обращению с безнадзорными животными;
- условие приобретения и содержания собак в многоквартирных домах – согласие более чем 75% соседей по подъезду.

На брифинге в понедельник, 18 января, заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев заявил, что администрация намерена покончить с собачьим вопросом к весне.




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