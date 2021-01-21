 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 января

20 января

Популярное

В Иркутской области расширят сеть сейсмостанций

В Иркутской области расширят сеть сейсмостанций
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
На Байкале разместят 3 пункта мониторинга землетрясений

В Иркутской области планируется модернизация системы мониторинга землетрясений. Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Предполагается расширение сети сейсмостанций в Иркутске и крупных городах. Они позволят фиксировать все параметры землетрясений. В дальнейшем эти результаты будут необходимы при строительстве жилья и соцобъектов.

Также в планах размещение на Байкале трёх пунктов комплексного мониторинга землетрясений. Определены три опорные точки с высокой сейсмической активностью: Хужир, Култук и Большое Голоустное. Высокоточное оборудование сможет определять малейшие изменения в атмосфере и земной коре.

- Для размещения таких станций нужны подходящие строения. ГКУ «Безопасный регион» готов предложить здания пожарных частей. Это целесообразно. Последние землетрясения показали - нам нужна комплексная система анализа сейсмособытий. Мы должны оперативно получать всю необходимую информацию, - подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, на заседании было даны поручения о создании рабочей группы по этому вопросу и подготовке плана действий.

- Подобный формат взаимодействия и организации мониторинга сейсмических событий является совершенно новым для Российской Федерации и в последующем может быть масштабирован на территории других субъектов Федерации с высокой сейсмической активностью, - отметил директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб.
Иркутская область сейсмобезопасность землетрясение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Борец из Забайкалья выиграл чемпионат России
Борец из Забайкалья выиграл чемпионат России
Общество, 21.01.2021
Ещё один представитель края завоевал «серебро»
В Бурятии решили больную проблему госархива
В Бурятии решили больную проблему госархива
Общество, 21.01.2021
В архиве находится более миллиона документов
В Иркутске все детсады готовы работать в штатном режиме
В Иркутске все детсады готовы работать в штатном режиме
Общество, 21.01.2021
В настоящее время в городе открыто 133 дошкольных учреждения
Школьников Бурятии зовут на чемпионат «I Love Russia»
Школьников Бурятии зовут на чемпионат «I Love Russia»
Общество, 21.01.2021
У школьников есть возможность попасть в фильм о красоте и величии России
В Улан-Удэ утвердили план празднования юбилея города
В Улан-Удэ утвердили план празднования юбилея города
Общество, 21.01.2021
Всего запланировано провести около ста мероприятий
В Бурятии завершён ремонт обрушившегося моста через Уду
В Бурятии завершён ремонт обрушившегося моста через Уду
Общество, 21.01.2021
По Курбинскому мосту начато автомобильное движение
В Чите разработан проект нового района города
В Чите разработан проект нового района города
Общество, 21.01.2021
Предполагается освоить территорию за микрорайоном Октябрьский
Ушёл из жизни заслуженный работник культуры Бурятии Бато-Дугар Дондоков
Ушёл из жизни заслуженный работник культуры Бурятии Бато-Дугар Дондоков
Общество, 21.01.2021
9 января 2021 года на 91 году жизни не стало Бато-Дугара Дондоковича Дондокова
Дезинфекторы, распознающие лица, появятся во всех школах Улан-Удэ
Дезинфекторы, распознающие лица, появятся во всех школах Улан-Удэ
Общество, 21.01.2021
Современные комплексы уже поступили в 27 школ
Уроженка Бурятии поступила в магистратуру Сколковского института
Уроженка Бурятии поступила в магистратуру Сколковского института
Общество, 21.01.2021
Студентка из Бурятии осваивает разработку роботов
Пешеходный переход в центре Улан-Удэ перенесут 1 февраля
Пешеходный переход в центре Улан-Удэ перенесут 1 февраля
Общество, 21.01.2021
На улице Ербанова меняется организация дорожного движения
Ушёл из жизни ветеран, активист бурятского землячества в Москве
Ушёл из жизни ветеран, активист бурятского землячества в Москве
Общество, 21.01.2021
Ветеран Даши-Нима Шагдарон скончался на 100-м году жизни

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^