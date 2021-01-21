В Иркутской области расширят сеть сейсмостанций

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

На Байкале разместят 3 пункта мониторинга землетрясений



В Иркутской области планируется модернизация системы мониторинга землетрясений. Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Предполагается расширение сети сейсмостанций в Иркутске и крупных городах. Они позволят фиксировать все параметры землетрясений. В дальнейшем эти результаты будут необходимы при строительстве жилья и соцобъектов.



Также в планах размещение на Байкале трёх пунктов комплексного мониторинга землетрясений. Определены три опорные точки с высокой сейсмической активностью: Хужир, Култук и Большое Голоустное. Высокоточное оборудование сможет определять малейшие изменения в атмосфере и земной коре.



- Для размещения таких станций нужны подходящие строения. ГКУ «Безопасный регион» готов предложить здания пожарных частей. Это целесообразно. Последние землетрясения показали - нам нужна комплексная система анализа сейсмособытий. Мы должны оперативно получать всю необходимую информацию, - подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, на заседании было даны поручения о создании рабочей группы по этому вопросу и подготовке плана действий.



- Подобный формат взаимодействия и организации мониторинга сейсмических событий является совершенно новым для Российской Федерации и в последующем может быть масштабирован на территории других субъектов Федерации с высокой сейсмической активностью, - отметил директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб.

