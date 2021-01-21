Конкурс продлится до середины марта
7 декабря ФГБУ «Заповедное Подлеморье» объявило о заочном интернет-конкурсе «Гости у моей кормушки». Организаторы приглашают принять в нём участие всех желающих из Бурятии, которые подкармливают птиц, и тех, кто только планирует это делать.
Участникам необходимо размещать свои занимательные и весёлые истории, прикрепляя фотографии или видео в социальных сетях: в Instagram, ВКонтакте или Facebook на своих персональных страницах с хэштегами: #гости_у_моей_кормушки #заповедное_подлеморье #diagroprb.
Также участников просят своевременно наполнять птичьи столовые кормом.
Для участников предусмотрены различные номинации. Победитель в номинации «За коллективное старание», получит в подарок специальный приз – музыкальную многофункциональную акустическую систему.
Конкурс продлится до 22 марта 2021 года, сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
В Бурятии продолжается конкурс «Гости у моей кормушки»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Конкурс продлится до середины марта
На границе двух регионов организуют пост ветеринарного контроля
За день в Советском районе вакцинировали 112 кошек и собак, зарегистрировали 58 собак
Голосование продлится до 4 февраля
Гаички за день могут оборудовать до двух тысяч тайников
Пожарные передали питомнику около 200 кг кормов и круп
Девушка сделала несколько шагов в московской больнице
В Бурятии продолжается патрулирование водоёмов
Нина Боброва скончалась 18 января
На улан-удэнцев приходится чуть больше половины случаев инфицирования
Пробы атмосферного воздуха взяли в трёх местах
Сотрудник пошёл на обман во время командировки
Общественники и власти обсудили проблемы республики
Накануне состоялась очередная проверка
Он обратился в прокуратуру