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В Бурятии продолжается конкурс «Гости у моей кормушки»

В Бурятии продолжается конкурс «Гости у моей кормушки»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Конкурс продлится до середины марта

7 декабря ФГБУ «Заповедное Подлеморье» объявило о заочном интернет-конкурсе «Гости у моей кормушки». Организаторы приглашают принять в нём участие всех желающих из Бурятии, которые подкармливают птиц, и тех, кто только планирует это делать.

Участникам необходимо размещать свои занимательные и весёлые истории, прикрепляя фотографии или видео в социальных сетях: в Instagram, ВКонтакте или Facebook на своих персональных страницах с хэштегами: #гости_у_моей_кормушки #заповедное_подлеморье #diagroprb.

Также участников просят своевременно наполнять птичьи столовые кормом.

Для участников предусмотрены различные номинации. Победитель в номинации «За коллективное старание», получит в подарок специальный приз – музыкальную многофункциональную акустическую систему.

Конкурс продлится до 22 марта 2021 года, сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
конкурс птицы
 
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