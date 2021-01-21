В Бурятии продолжается конкурс «Гости у моей кормушки»

Конкурс продлится до середины марта



7 декабря ФГБУ «Заповедное Подлеморье» объявило о заочном интернет-конкурсе «Гости у моей кормушки». Организаторы приглашают принять в нём участие всех желающих из Бурятии, которые подкармливают птиц, и тех, кто только планирует это делать.



Участникам необходимо размещать свои занимательные и весёлые истории, прикрепляя фотографии или видео в социальных сетях: в Instagram, ВКонтакте или Facebook на своих персональных страницах с хэштегами: #гости_у_моей_кормушки #заповедное_подлеморье #diagroprb.



Также участников просят своевременно наполнять птичьи столовые кормом.



Для участников предусмотрены различные номинации. Победитель в номинации «За коллективное старание», получит в подарок специальный приз – музыкальную многофункциональную акустическую систему.



Конкурс продлится до 22 марта 2021 года, сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

