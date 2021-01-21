Улан-удэнцы охотно чипируют и вакцинируют собак

За день в Советском районе вакцинировали 112 кошек и собак, зарегистрировали 58 собак
В Улан-Удэ ежедневно мобильные группы во всех трёх городских районах проверяют правила содержания домашних животных. Ветеринары на месте проводят регистрацию животных, чипируют и вакцинируют их.
20 января в Советском районе две мобильные бригады в составе представителей районных администраций, структурных подразделений администрации города и Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных проверили 123 двора по улице Интернациональная, Войсковая, Огневая, Ижевская, Каменная, пер. Школьный и т. д.
На станции Дивизионная мобильная группа проверила регистрацию и вакцинацию собак, есть ли свободный доступ животных на улицу и т. д. Улан-удэнцы охотно откликнулись на регистрацию и вакцинацию питомцев на месте, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
– Моя собака Нана зарегистрирована, но не успели поставить в этом году прививку от бешенства. Очень рада, что это можно сделать на месте. Владельцы должны следить за своими питомцами. Регистрировать их и не отпускать на свободный выгул, – отметила жительница станции Дивизионная Галина Аносова.
Всего за день в Советском районе Улан-Удэ специалисты вакцинировали 91 собаку, 21 кошку, зарегистрировали 58 собак.
С владельцами домашних животных были проведены профилактические беседы. Всего роздано 155 памяток, выдано 16 выданных требований.
Пройти процедуру регистрации питомца можно с 8:30 до 16:40 по адресу ул. Зои Космодемьянской, 12. Из-за наплыва посетителей станция перешла на работу без выходных. Телефон регистратуры: 83012 43-79-71.
Дополнительные телефонные номера для консультации по регистрации и вакцинации домашних животных: 43-07-64, 43-55-98, 41-89-14, 43-79-71. Также процедуру регистрации можно пройти в филиале станции по ул. Родины, 11.
Государственная регистрация домашних животных производится на безвозмездной основе. Владельцы животных оплачивают только стоимость жетона (50 рублей) или чипа (315 рублей).
Улан-удэнцы охотно чипируют и вакцинируют собак
Общество, Фото:
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