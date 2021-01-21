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Жители Бурятии выбирают топ-100 достопримечательностей

Жители Бурятии выбирают топ-100 достопримечательностей
Общество, 
Голосование продлится до 4 февраля

Жителей республики приглашают отдать свой голос за 100 самых интересных достопримечательностей Бурятии. Конкурс приурочен к празднованию 100-летия со дня образования республики.

- Места и достопримечательности, которые наберут наибольшее число голосов, получат шанс на «раскрутку» от ТИЦ «Байкал» и минтуризма Бурятии, - сообщили в туристском информационном центре «Байкал».

В список достопримечательностей вошли: памятный крест в честь Протопопа Аввакума в Тарбагатайском районе, месторасположение купеческих дач в селе Усть-Киран в Кяхтинском районе, Мурочинский дацан «Балдан Брейбун», памятник буузе в Улан-Удэ, историко-краеведческий музей в селе Елань Бичурского района, курорт Нилова Пустынь и Нуркутульские озёра в Тункинском районе, Иройский дацан в Селенгинском районе, Барун-Кмретский аршан в бичурском селе Елань, маяк в городе Бабушкин, озеро Котокель, село Ягодное, река Селенга, памятник Владимиру Ленину в Улан-Удэ, самое красивое село в России Десятниково, Шаман-гора в Заиграевском районе, визит-центр «Байкал Заповедный», озеро Байкал, Тункинский национальный парк, Меркитская крепость, место основания Улан-Удэ, балюстрада в Северобайкальске. Также в списке оказался Сагаан Убгэн (бурятский Дед Мороз), солнечная обсерватория «Бадары», байкальская нерпа, лежбище нерп, баргузинский соболь, валун «Черепаха» и многое другое.

У каждой из предложенной к голосованию достопримечательности есть описание. Например, часовня имени Варлаама Чикойского в Кяхтинском районе представляет из себя небольшую каменную часовню, которая была построена в начале ХХ века в селе Чикой купцом, имя которого уже никто не помнит. В 1971 году часовня была разрушена и полностью восстановлена в 2020 году.

Голосование проходит на сайте https://top100.baikaltravel.ru/

Оно продлится до 4 февраля (до 23:59 часов по улан-удэнскому времени). Проголосовать за любое количество понравившихся достопримечательностей можно будет только с одного браузера и с одного устройства (ПК, смартфона, планшета) один раз в сутки.
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