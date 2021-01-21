Ещё один представитель края завоевал «серебро»
С 17 по 22 января в городе Ростов-на-Дону проходит предолимпийский чемпионат России по греко-римской борьбе.
- Уроженец Забайкальского края Виктор Ведерников завоевал титул чемпиона России в весовой категории до 55 килограмм, в финале победив представителя Республики Мордовия неоднократного чемпиона России и чемпиона Европы Виталия Кабалоева, со счётом 10:2, - рассказали в федерации по греко-римской борьбе Забайкальского края.
Также они добавили, что ещё один спортсмен из Забайкальского края Станислав Зайцев в весовой категории до 72 килограмм в финальном бою уступил представителю из города Санкт-Петербург Чингизу Лабазанову и завоевал серебряную медаль.
Спортсмены Виктор Ведерников и Станислав Зайцев выступают в двойном зачёте за Забайкальский край и Новосибирскую область. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Борец из Забайкалья выиграл чемпионат России
Общество, Фото:
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