Нина Боброва скончалась 18 января
18 января ушла из жизни профессор, ветеран труда, мастер спорта СССР по конькобежному спорту, заслуженный тренер РСФСР по конькобежному спорту, заслуженный работник физической культуры Бурятии, заслуженный работник физической культуры России, судья республиканской категории Нина Алексеевна Боброва.
- Нина Алексеевна была награждена нагрудным знаком «Высшая школа СССР», почётной грамотой Народного Хурала республики, почётной грамотой правительства Бурятии, - рассказали в минспорта Бурятии.
Нина Боброва была отобрана в состав 270ми факелоносцев эстафеты олимпийского огня «Сочи 2014»
В Бурятии ушла из жизни известный тренер по конькобежному спорту
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