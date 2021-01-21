На улан-удэнцев приходится чуть больше половины случаев инфицирования
Сегодня в Бурятии была преодолена отметка в 29 тысяч случаев заболевания коронавирусом. По информации управления Роспотребнадзора, на утро 21 января зарегистрировано 29 069 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. Из них 54% (15 578) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
К слову, отметка в 28 тысяч случаев коронавируса была побита ровно неделю назад, 14 января.
За последние сутки в Бурятии ковид подтвердили у 151 человека. Заболеваемость держится на одном уровне: днём ранее заразились 149 жителей, до этого два дня суточный прирост был по 150 заболевших, до этого +153, +154, +156, +153, +150 и т.д.
Из 151 новых случаев коронавируса 115 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.
С начала пандемии выздоровели 26 350 человек, или 90,6%. Накануне вылечились 164 пациента.
Умерли за сутки ещё два человека. За всё время в Бурятии зафиксировано 643 летальных случая.
В стационарах республики сегодня лечатся 1117 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 804. В отделениях реанимации находится 72 пациента (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ 38 пациентов (из них старше 65 – 27).
Занятость коечного фонда составляет 62%.
Амбулаторное лечение проходят 959 пациентов с COVID-19. Наблюдается 1617 человек.
Круг контактных лиц составляет 2467 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ выявлено около 200 нарушений масочного режима в автобусах.
В Мухоршибирском доме-интернате, который находится в селе Новый Заган, зафиксирована вспышка коронавируса.
В аэропорту Улан-Удэ у прилетающих пассажиров больше не будут брать анализы на коронавирус.
В Бурятии коронавирус преодолел рубеж в 29 тысяч
Общество, Фото:
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