В Улан-Удэ по просьбам жителей взяли пробы воздуха

20 января представители администрации Улан-Удэ и надзорных органов отобрали пробы атмосферного воздуха по улице Бабушкина, в районе «сотых» кварталов и возле Удинского моста. Пробы были взяты по просьбе жителей близлежащих домов, которые пожаловались на загрязненный воздух. В настоящий момент пробы направлены в лабораторию для анализа, сообщили в пресс-службе администрации города.



