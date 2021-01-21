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В Улан-Удэ по просьбам жителей взяли пробы воздуха

В Улан-Удэ по просьбам жителей взяли пробы воздуха
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Пробы атмосферного воздуха взяли в трёх местах

20 января представители администрации Улан-Удэ и надзорных органов отобрали пробы атмосферного воздуха по улице Бабушкина, в районе «сотых» кварталов и возле Удинского моста. Пробы были взяты по просьбе жителей близлежащих домов, которые пожаловались на загрязненный воздух. В настоящий момент пробы направлены в лабораторию для анализа, сообщили в пресс-службе администрации города.


Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2020 года стало известно о включении столицы Бурятии в федеральный проект «Чистый воздух», что даст хорошее финансирование. До конца января министерство природных ресурсов республики должно подать предложения по комплексному плану борьбы с загрязнением атмосферного воздуха в Улан-Удэ.

- Несмотря на то, что уголь является самым дешёвым энергоносителем для предпринимателей, выбросы его продуктов сгорания наносят наибольший вред окружающей среде и здоровью жителей. В перспективе здания, отапливающиеся автономными котельными в черте жилых массивов, подлежат переводу на центральное теплоснабжение, либо альтернативные источники тепла – тепловые насосы, электроотопление, солнечные батареи. Такие меры помогут отчасти решить проблему загрязненности воздуха. Механизмы поддержки предпринимателей и населения в этом плане рассчитываются, очень надеемся на поддержку федерального центра - прокомментировал председатель проектно-аналитического комитета проектного офиса «Воздух» Вадим Имидеев.

В ноябре в Бурятии были внесены изменения в закон «Об охране атмосферного воздуха». Согласно поправкам, с сентября по май использование угля и дров не допускается юрлицам, которые, наряду с автономной котельной, имеют техприсоединение к тепловым сетям. Несмотря на то, что поправки вступят в силу только 15 сентября 2021 года, данные собираются уже сейчас. При отказе собственника автономной котельной прекратить выбросы, предприятие будет закрываться в судебном порядке, по опыту Красноярска.



загрязнение воздуха
 
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