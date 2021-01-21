Сотрудник пошёл на обман во время командировки
Судебные приставы взыскали с жителя Улан-Удэ материальный ущерб за присвоение себе денег организации, в которой он работает, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Мужчина, находясь в служебной командировке, фактически не снимал жильё. Однако приложил к авансовому отчёту фиктивные счета за проживание и представил их в бухгалтерию организации.
Обман вскрылся, и работодатель в суд на хитрого работника.
Суд исковые требования истца удовлетворил и присудил выплатить компенсацию материального ущерба в размере 294 400 рублей.
Судебный пристав обратил взыскание на заработную плату и пенсию мужчину, откуда удерживались деньги вплоть до полного погашения задолженности.
На сегодняшний день деньги полностью перечислены на счёт компании.
Кроме этого, за несвоевременное исполнение судебного решения должнику предстоит уплатить исполнительский сбор в размере 7% от подлежащей взысканию суммы.
Схитривший улан-удэнец вернёт работодателю почти 300 тысяч
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На улан-удэнцев приходится чуть больше половины случаев инфицирования
Пробы атмосферного воздуха взяли в трёх местах
Сотрудник пошёл на обман во время командировки
Общественники и власти обсудили проблемы республики
Накануне состоялась очередная проверка
Он обратился в прокуратуру
В дело вмешалась прокуратура
Он передал 100 тысяч рублей члену закупочной комиссии
Начало Белого месяца также отметят спортивными конкурсами и концертами
Турнир состоится 13 марта в Шелехове
В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается
Представители приютов для собак ошарашены данными, которые узнали от властей
Заявки на участие принимаются до 15 февраля
В рамках фестиваля состоятся лыжная гонка и хоккей на валенках
Это коснётся и 2 пригородных поездов Бурятии