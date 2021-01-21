Схитривший улан-удэнец вернёт работодателю почти 300 тысяч

Сотрудник пошёл на обман во время командировки



Судебные приставы взыскали с жителя Улан-Удэ материальный ущерб за присвоение себе денег организации, в которой он работает, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Мужчина, находясь в служебной командировке, фактически не снимал жильё. Однако приложил к авансовому отчёту фиктивные счета за проживание и представил их в бухгалтерию организации.



Обман вскрылся, и работодатель в суд на хитрого работника.



Суд исковые требования истца удовлетворил и присудил выплатить компенсацию материального ущерба в размере 294 400 рублей.



Судебный пристав обратил взыскание на заработную плату и пенсию мужчину, откуда удерживались деньги вплоть до полного погашения задолженности.



На сегодняшний день деньги полностью перечислены на счёт компании.



Кроме этого, за несвоевременное исполнение судебного решения должнику предстоит уплатить исполнительский сбор в размере 7% от подлежащей взысканию суммы.

