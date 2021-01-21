В Бурятии адвокату затянули с ответом

Он обратился в прокуратуру



В прокуратуру Прибайкальского района Бурятии обратился адвокат, заявив о нарушении его прав при получении ответа на адвокатский запрос.



Установлено, что в администрацию сельского поселения «Гремячинское» поступил адвокатский запрос о предоставлении информации в целях оказания квалифицированной юридической помощи доверителю.



В нарушение закона информация адвокату своевременно не представлена, направлена для рассмотрения в другой орган.



Главе муниципального образования внесено представление, по результатам рассмотрения адвокату направлен ответ.



Кроме того, прокурором в отношении главы поселения возбуждено административное дело. Мировым судьёй судебного участка № 1 Прибайкальского района должностному лицу назначен штраф.



Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

