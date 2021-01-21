В Бурятии лесоприёмный пункт завалили опилками

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Мухоршибирском районе Бурятии в деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины нарушали природоохранное законодательство.



Выявлено, что на одном из лесоприёмных пунктов, принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью, территория захламлена опилками и другими отходами производства. Раздельное хранение отходов в зависимости от класса опасности не обеспечено.



Также допущены нарушения при оформлении документов учёта древесины, поступившей от лесозаготовителей.



Генеральному директору общества внесено представление, которое удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, в отношении руководителя пункта приёма и отгрузки древесины возбуждено административное дело за нарушение порядка ведения документов учёта принятой, переработанной и отгруженной древесины. Мировым судьёй судебного участка №1 Мухоршибирского района ему назначено предупреждение, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.







