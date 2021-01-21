В Бурятии коммерсант получил срок за подкуп и обман

Он передал 100 тысяч рублей члену закупочной комиссии
В Бурятии представитель коммерческой организации признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путём обмана», ч. 1 ст. 200.5 УК РФ «Подкуп члена комиссии по осуществлению закупок».
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло в 2018 году. Общество с ограниченной ответственностью участвовало в аукционе, организованном муниципальным учреждением культуры, на поставку кинооборудования на 5 миллионов рублей. Для того, чтобы стать победителем аукциона, представитель общества передал члену закупочной комиссии 100 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по результатам проверки прокуратуры Баргузинского района.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор суда вступил в законную силу.
- В отношении бывшего члена закупочной комиссии мировым судьёй судебного участка № 4 Советского района Улан-Удэ уголовное дело прекращено в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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Общество, Фото:
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