В Бурятии сообщили о планах по умерщвлению 10 тысяч собак

Сегодня, 20 января, глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с представителями приютов для собак. На встречу также был приглашён мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Три крупнейших приюта озвучили свои первостепенные нужды. Власти обещали помощь, сообщили представители приюта «Кот и Пёс», они также выразили надежду, что помогут им «не только на словах».
По словам представителя приюта «Кот и Пёс», на встрече прозвучала информация, что за несколько дней уже уничтожили тысячу собак.
- Мы спросили, не приписки ли это? Нам сказали, что знают, где лежат триста мёртвых прямо сейчас, - поделились зоозащитники.
Волонтёры, помогающие бездомным собакам, задали вопрос, когда в Бурятии перестанут умерщвлять отловленных собак. В ответ прозвучали планы о доведении цифры уничтоженных собак до 10 тысяч.
- Когда снова начнём работать по закону, спрашиваем? Ответ: «Когда 10 тысяч подозрительных по бешенству уничтожат, и управление ветеринарии даст добро на ОССВ», - рассказали представители приюта «Кот и Пёс».
ОССВ – это способ обращения с бродячими собаками «Отлов – Стерилизация – Вакцинация – Возврат». С 2020 года в России действует федеральный закон, по которому бездомных собак нельзя массово усыплять. Теперь их обследуют, стерилизуют-кастрируют и возвращают на то же место, откуда отловили.
В Улан-Удэ 23 декабря была сильно искусана собаками 20-летняя девушка в микрорайоне Забайкальский. Собаки терзали её, кусая до костей и сильно обезобразили лицо. Сейчас пострадавшая проходит лечение в Москве, впереди – долгий путь реабилитации и пластические операции. На следующий день в Улан-Удэ объявили о найденном трупе лисицы, больной бешенством, вскоре в городе был введён режим повышенной готовности. Этот режим позволяет, например, изымать подозрительных на бешенство животных без присмотра владельцев. У ветеринаров появляются права на усыпление животных.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру с просьбой организовать проверку действий властей Улан-Удэ на предмет исполнения закона об ответственном обращении с животными. «Известия» приводят слова главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова: «Какие ещё законы нужно приостановить в Бурятии? Может быть, действие Конституции там тоже нужно приостановить?»
В выходные мэр Игорь Шутенков известил о планах решить вопрос безнадзорных собачьих стай за 1,5 месяца.
Одновременно мэрия Улан-Удэ озвучила свои радикальные предложения по совершенствованию законодательства, которые касаются домашних собак. В том числе предлагается обязательная стерилизация собак (за исключением разведения породистых), получение разрешений на приобретение собаки свыше 25 см в холке, обязательный налог на собак – средства планируется направить на борьбу с проблемой бездомных животных. А для того, чтобы завести собаку в квартире, предлагается получить согласие более чем 75% соседей по подъезду.