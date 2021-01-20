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В клипе певицы Бадма-Ханды Аюшеевой горела машина

В клипе певицы Бадма-Ханды Аюшеевой горела машина
Общество, 
Бадма-Ханда Аюшеева представила клип на «Песню о родителях»

Известная бурятская певица Бадма-Ханда Аюшеева представила клип на народную песню «Аба эжын дуун» («Песня о родителях»). Музыкальный ролик получился красочным – здесь показаны природные красоты республики, Байкал. В конце видео показана горящая машина – один из пользователей в соцсети предположил, что машина в огне - это, видимо, символ бренности мира, а Байкал – вечности.


Исполнительный продюсер Ольга Гатапова отметила в социальной сети, что с теплотой вспоминает съёмочные дни, поездку на Байкал, знакомство с замечательными людьми и душевные вечерние посиделки за ужином.

- Съёмки были сложными - надо было привезти и поджечь машину, согласовать это действие с контролирующими органами, ранние подъёмы и выезды на разные локации, чтобы наши приглашённые операторы могли максимально отснять красивые пейзажи. Мы получили огромное удовольствие от работы и большой опыт. Завораживающий голос Бадма-Ханды, прекрасная природа родного края, могучие волны Байкала, отличная команда профессионалов дают крутой результат, который много лет будет радовать ценителей бурятской музыки, - пишет она.

Организацией съёмок занималась галерея «Ханхалаев», идея принадлежит известному художнику Зорикто Доржиеву, аранжировка и аккомпанирование - Хэшэкто Бодиеву.


клип музыканты
 
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