Сборник родословных селенгинских бурят подарили библиотеке в Улан-Удэ

Общество, Фото: Национальная библиотека Бурятии

В книгах собран фактологический, исторический, биографический материал



Уникальный сборник родословных селенгинских бурят пополнил фонды Национальной библиотеки Бурятии. Автор-составитель Доржи Намсараев передал в дар библиотеке новые книги: 3 и 4 части «Сэлэнгэмни» - «Моя Селенга: родословные, предания, воспоминания, биографии, фактология и статистика современников» и «Новоселенгинская школа: веков связующая нить».



Книга «Сэлэнгэмни…» - это коллективный труд. Он начинался с малого – интереса автора к своей родословной. Позже это вылилось в научное исследование:



- Когда собирал материал для второй книги, каждую субботу я приезжал из Гусиноозёрска в Национальную библиотеку. Там я встречался с авторами статей, туда приходили земляки-селенгинцы, которые искали свою родословную. Они рассказывали, что из-за жизненных обстоятельств, которые произошли с их семьями, утеряли свои этнические корни и готовы всё отдать, чтобы найти своих предков, составить свои родословные. Есть среди них потомки репрессированных, которые родились и жили за пределами республики, дети от интернациональных браков. Каждый человек, ищущий свои корни, сможет найти в сборнике сведения, касающиеся его семьи. Для этого в книге имеется именной список. Поэтому значимость сборника «Сэлэнгэмни» со временем возрастёт. Одна из читательниц в беседе со мной отметила: «Вы делаете работу на полвека вперёд», — признаётся энтузиаст.



Результат работы на сегодня – издание в 4 частях, посвящённое предстоящему 100-летию Селенгинского района в 2023 году. В книгах собран фактологический, исторический, биографический материал, полученный от информантов — уроженцев Селенгинского района и других местностей, а также в архивах и библиотеках. Презентация новых книг состоялась в октябре 2020 года на XXV Книжном салоне.



- Активное участие в проекте принимают жители Селенгинского района, публикующие свои сохранившиеся родословные, воспоминания о своих предках и их биографии, а также большой редакторский коллектив. Работа над сборником продолжается, - сообщили в Национальной библиотеке республики.



Авторы проекта – профессор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела философии, культурологии и буддологии Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского Отделения Российской Академии наук (ИМБТ СО РАН) Любовь Абаева и член Союза журналистов России Доржи Намсараев.



Издание «Новоселенгинская школа: веков связующая нить» подготовлено к 175-летию одной из старейших школ нашей республики. По крупицам собран материал об истории школы, директорах, учителях и выпускниках



Все книги в ближайшее время поступят в фонд Центра библиографии и краеведения библиотеки.







