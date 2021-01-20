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Бурятский певец предлагает щенков от собаки-вегана

Бурятский певец предлагает щенков от собаки-вегана
Общество, 
У спаниеля Лайлы даже есть своя страница в Instagram

Собака известного бурятского певца Чингиса Ли – русский охотничий спаниель по кличке Лайла – готовится стать мамой. Теперь звезда бурятской эстрады ищет хороших хозяев для будущих щенков.

Чингис Ли рассказывает, долго не мог найти достойного партнёра Лайле, но в конце прошлого года это, наконец, произошло. Папу будущих щенков зовут Лорд, а потомство ждут в феврале.

Певец обожает свою собаку и даже завёл ей страницу в Instagram. Здесь он выкладывает фотографии Лайлы и подписывает их от лица собаки. Так, под одной из них он написал: «У меня растёт живот, значит кто-то там живёт».


Желающие могут уже забронировать щенков. К переезду в новую семью они будут готовы в апреле.

Как сообщал «Байкал-Daily», Лайлу Чингис завёл в 2017 году. Как известно, щенки любят проказничать и нередко повреждают мебель и обувь. Чтобы избежать этого, певец брал маленькую собаку с собой на гастроли. Тогда в беседе с «Байкал-Daily» он рассказал, что собака отдаёт предпочтение овощам и перестала есть специальный корм.
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