Бурятский певец предлагает щенков от собаки-вегана

Собака известного бурятского певца Чингиса Ли – русский охотничий спаниель по кличке Лайла – готовится стать мамой. Теперь звезда бурятской эстрады ищет хороших хозяев для будущих щенков.
Чингис Ли рассказывает, долго не мог найти достойного партнёра Лайле, но в конце прошлого года это, наконец, произошло. Папу будущих щенков зовут Лорд, а потомство ждут в феврале.
Певец обожает свою собаку и даже завёл ей страницу в Instagram. Здесь он выкладывает фотографии Лайлы и подписывает их от лица собаки. Так, под одной из них он написал: «У меня растёт живот, значит кто-то там живёт».
Желающие могут уже забронировать щенков. К переезду в новую семью они будут готовы в апреле.
Как сообщал «Байкал-Daily», Лайлу Чингис завёл в 2017 году. Как известно, щенки любят проказничать и нередко повреждают мебель и обувь. Чтобы избежать этого, певец брал маленькую собаку с собой на гастроли. Тогда в беседе с «Байкал-Daily» он рассказал, что собака отдаёт предпочтение овощам и перестала есть специальный корм.